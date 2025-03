Napolipiu.com - Daniel Bertoni tra Napoli, Maradona e il Mondiale del ’78: «Ho avuto tutto dalla vita»

trae ildel ’78: «Ho»">A pochi giorni dal suo 70° compleanno,si racconta in una lunga intervista a Il Mattino, ripercorrendo le tappe della sua carriera, dai trionfi con l’Argentina alla finale, fino all’esperienza con ildi Diego.«Lo scudetto? Ogni volta ho preso la strada sbagliata»Nonostante una carriera ricca di successi,non è mai riuscito a vincere lo scudetto in Italia, pur sfiorandolo più volte:«Alla Fiorentina lo perdo all’ultima giornata, alla Juventus danno un rigore a Catanzaro, mentre a noi annullano un gol a Cagliari. Poi mi voleva la Roma, ma Pontello disse di no, e i giallorossi vinsero il titolo. Scelgo ilinvece del Verona, e Bagnoli porta i veneti allo scudetto.