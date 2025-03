Lanazione.it - Dalle strade di Firenze ai villaggi del Rwanda: le magliette della Half Marathon in viaggio per la solidarietà

, 6 marzo 2025 – Ogni grande evento sportivo richiede una logistica attenta, soprattutto quando si tratta di fornireai partecipanti. Un’organizzazione scrupolosa prevede sempre una scorta extra per far fronte a cambi di taglia o a iscrizioni dell’ultimo minuto. Ma cosa succede alle maglie in eccedenza? Alladi, il surplus non diventa uno spreco, bensì una risorsa preziosa per chi ne ha più bisogno. Grazie a un’iniziativa ormai consolidata, la UISP, organizzatriceprestigiosa mezza maratona del prossimo 6 aprile, in collaborazione con l’ETS Regalami un sorriso, recupera leinutilizzate e le avvia verso un nuovo percorso di. Ilprosegue grazie al supporto dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Prato, che, in sinergia con l’Associazione Amata Africa di Mario Albanese, porta questi capi d’abbigliamento in alcunidel, dove il riciclo virtuoso si trasforma in un gesto concreto di aiuto.