Dall’ambulanza alla laurea in sanità | Io soccorritrice in pandemia ho voluto studiare i pronto soccorso

"Entrare a contatto con le persone senza poter far trapelare lo sguardo, il sorriso. Poterci essere per loro solo con un contatto mediato da strati di guanti e camici". Elisabetta Porta, classe 1999, non ha dimenticato l’esperienza dadurante la, quando era una giovanissima volontaria della Croce Bianca di Cernusco sul Naviglio. È da quella esperienza che nasce la sua tesi, premiata dal Consorzio Dafne, con la quale siall’Università degli Studi di Milano in Management delle aziende sanitarie e del settore salute. "Ho visto infermieri, triagisti e operatori sanitari lavorare senza sosta. Una dinamica di équipe che mi ha subito affascinata. Ho capito che mi interessava approfondire la gestione delsia come spazio infrastrutturale sia come flusso di pazienti", spiega.