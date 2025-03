Dall’AI predittiva nel cinema al video volumetrico ecco come cambia l’intrattenimento

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Sofia Petrarca della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 24 febbraio 2025Il settore dei media e del(M&E) sta attraversando una trasformazione senza precedenti, guidata dall’intelligenza artificiale (AI) e da tecnologie emergentiil metaverso e ilimmersivo. Il rapporto “Designing the future“, realizzato dal Mit technology review insights, divisione editoriale del Massachusetts Institute of Technology, in collaborazione con Nokia, ha analizzato le principali tendenze di questa evoluzione e le loro implicazioni commerciali, sulla base di interviste con dirigenti aziendali, fondatori di startup e analisi del settore.Prevedere il successo di un filmL’intelligenza artificiale sta accelerando la produzione di contenuti, abbattendo i costi e democratizzando l’accesso alla creatività.