Dalla Cisitalia al betting | breve storia delle sponsorizzazioni nel calcio italiano

Gli appassionati disono ormai da tempo abituati a vedere le divise della propria squadra del cuore ‘griffata’ da brand di ogni genere, in veste di sponsor. Questo legame, divenuto negli anni indissolubile, trae marketing ha radici più lontane di quanto si possa pensare. La, infatti, inizia già nel 1944, quando Juventus e Torino decisero di abbinare il proprio nome a quello di due aziende automobilistiche cittadine (rispettivamente, lae la FIAT), così da finanziare l’attività sportiva in un momento di particolare difficoltà. In entrambi i casi, i giocatori furono fatti passare per operai per essere esentati dagli obblighi di leva; il connubio fu moltoe si sciolse alla fine del conflitto. Durante questolasso di tempo, la divisa della Juventus non subì alcuna alterazione, mentre su quelle del Torino venne inclusa la scritta ‘FIAT’ nello stemma.