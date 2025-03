Lanazione.it - "Dal Governo tagli ai Comuni. Però finanzia il ponte sullo Stretto"

"Il gioco ormai è chiaro e smascherato: ila risorse ingenti ae Province perre ildi Messina, camuffando la scelta con un generico ‘riparto dei contributi alla finanza pubblica’. Ma la realtà è un’altra: la scelta delMeloni va nella direzione diare la spesa corrente delle amministrazioni locali, che si traduce, nel concreto, all’impossibilità pratica di fornire servizi, mantenerne alta la qualità o, sia mai, ampliarli". A lanciare l’allarme è Patrizio Andreuccetti, segretario della direzione territoriale del Pd e consigliere provinciale. "Per il 2025 – prosegue – la Provincia di Lucca subiràper oltre 200mila euro; oltre 150 mila euro in meno nel 2026 e più di 2 milioni e 700 mila euro in meno nel 2029. E se diamo un occhio aidella provincia di Lucca vediamo che dal 2025 al 2029 ilo complessivo sarà di quasi 11 milioni di euro.