Dal campo Nessuna fretta per i 4 infortunati I probabili undici? Quelli visti a Genova

Prosegue la preparazione dell’Empoli in vista della partita casalinga di domenica contro la Roma e a tenere banco sono sempre le condizioni degli indisponibili. Ismajli, Anjorin, Viti e Fazzini sono ancora a forte rischio. Lo staff medico sta infatti lavorando con molta cautela per i loro recuperi per non rischiare eventuali ricadute ed averli a disposizione nella parte conclusiva e decisiva del campionato. Così come resta out Zurkowski, alle prese ancora con un problema al ginocchio che ne sta limitando il recupero dopo il lungo stop per l’operazione alla caviglia. Un altro ginocchio sotto la lente di ingrandimento è il sinistro di Maleh, che già aveva creato qualche fastidio. Anche le sue condizioni saranno valutate attentamente nei prossimi giorni e, come per tutti gli altri, anche per lui la volontà è quella di non forzare il rientro, per poi rischiare di perdere per più tempo il giocatore.