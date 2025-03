Formiche.net - Dai cavi sottomarini allo spazio. Proteggere la connettività è una necessità strategica per l’Ue

Leggi su Formiche.net

“Eventuali investimenti in difesa dovrebbero concentrarsi anche sulla sicurezza delle infrastrutture energetiche strategiche”. Le parole della viceministra dell’Ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava sono essenziali per definire il contorno della riunione odierna del Consiglio europeo — dedicata proprio alla difesa comune e alla sicurezza collettiva dell’Unione (con il test della guerra russa in Ucraina sullo sfondo).”I gasdotti che attraversano il Mediterraneo, insieme agli oleodotti, ai, ai terminali di rigassificazione e alle reti di trasmissione elettrica, rappresentano snodi cruciali per l’’pprovvigionamento energetico e la stabilità economica dell’Italia e dell’Europa, sempre più esposti a minacce, anche cyber”, sottolinea Gava. “Ignorare questo aspetto significherebbe lasciare scoperti punti critici per la tenuta del sistema nazionale ed europeo, con conseguenze potenzialmente gravi per cittadini e imprese”, conclude la viceministra.