Da “ZiaLidiaSocialClub” l’omaggio alla memoria di Franca Troisi

Tempo di lettura: 7 minutiSabato 8 marzo, alle ore 20.00, presso il cinema Partenio loomaggia ladell’amatacon la visione di: ANGELA di Roberta Torre?Italia 2002, 95 min.?Con Donatella Finocchiaro, Andrea Di Stefano, Mario Pupella, Erasmo Lobello, Giuseppe Pettinato, Mauro SpitaleriPalermo, anni ‘80: Angela gestisce col marito Saro un negozio di scarpe nel quartiere di Brò, aiutata da figlia e cognato. Gli affari vanno bene, e su tutto regna un’immagine di quotidiana normalità. Normalità in cui rientra la loro vera attività: spacciare cocaina a clienti insospettabili, a negozi di sartoria, a volte recapitando la merce a domicilio, e reinvestire i proventi in costosi gioielli. Un’organizzazione materiale che non può essere scalfita da alcun tipo di scrupolo morale.