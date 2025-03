Da Resto al Sud alla Finanza a tasso zero | tutte le novità sugli incentivi alle imprese

Leggi su Ildenaro.it

di Ivan Ghilardi*Il Governo spinge con decisionee vara la nuova versione di “al sud”, stavolta in versione 2.0 con un bando simile allo strumento che meglio di tutti negli ultimi 15 anni ha lavorato a sostegno delle, con un contributo a fondo perduto elevato al 70% per le nuovee che per più soci potrà arrivare fino a 200.000 euro. Un progetto finanziato al 70% dallo Stato con contributo a fondo perduto che rappresenta sicuramente una grande opportunità che in tanti coglieranno appena sarà pronto il bando, in verità già annunciato lo scorso ottobre e ad oggi non ancora pubblicato.Altro pilastro fondamentale degli aiutiin questo periodo è quello del fondo nuove competenze, rifinanziato nell’ultima Manovra di bilancio e che per incentivare la formazione dei dipendenti rimborsa in maniera veloce e immediata, direttamente con un bonifico che porta liquidità in cassa e non attraverso crediti d’imposta delle spese in formazione sostenute.