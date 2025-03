Lanazione.it - Da oggi Unipi ha due nuove auto per il trasporto di studenti con disabilità

Pisa, 6 marzo 2025 - Con l’acquisto di dueattrezzate, l’Università di Pisa potenzia ulteriormente il servizio dipere studentesse con, portando così il parco macchine a un numero complessivo di sei. Questa iniziativa fa parte del continuo impegno dell'Ateneo verso l'inclusione e la pari opportunità per tutti glie per tutte le studentesse. La cerimonia di consegna dellevetture ha visto la partecipazione della professoressa Enza Pellecchia, prorettrice per la coesione della comunità universitaria e il diritto allo studio, del professor Luca Fanucci, delegato del rettore per l’inclusione deglie del personale cone DSA, del dott. Michele Padrone, dirigente della Direzione didattica,e internazionalizzazione, e dello staff dell’USID (Unità Servizi per l’Inclusione dicon).