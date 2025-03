Udinetoday.it - Da Geronimo Stilton ai classici della letteratura: Edoardo Prati, star di Tik Tok, al Teatrone

Leggi su Udinetoday.it

"Non sono mai stato a Udine - ci confessa, classe 2004, che porterà il suo spettacolo "Cantami d'Amore" al, venerdì 7 marzo -. è quello che mi piace meno del tour teatrale, non avere tempo di visitare e godermi le città in cui mi trovo per lo spettacolo". Il ventenne.