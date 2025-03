Ilgiorno.it - Da fuoco a uno scooter vicino all’ospedale di Magenta: arrestato

(Milano) – Per motivi ignoti ha datoa unonei pressi dell’ospedale di: i carabinieri sono intervenuti e lo hannopoco lontano con l’accusa di danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è accaduto nel pomeriggio di giovedì: l’uomo, un 38enne di nazionalità marocchina, senza apparente motivo ha infatti dato alle fiamme un motorino che era regolarmente parcheggiato a lato strada. Le persone che hanno assistito all’episodio hanno dunque allertato le forze dell’ordine e i carabinieri della compagnia disono in breve giunti sul posto. Il soggetto è stato dunque riconosciuto e bloccato poco lontano, ma prima ha provato a resistere ai militari.in flagranza di reato per danneggiamento e resistenza, l’uomo, nella giornata di domani, verrà condotto davanti al Tribunale di Milano dove verrà interrogato e giudicato con il rito direttissimo.