Lanazione.it - Da Fondazione Cr Firenze 500mila euro per progetti per giovani fragili

Leggi su Lanazione.it

, 6 marzo 2025 - Al via il bando “Sport e Inclusione” con il qualeCrvuole sostenere idi associazioni non profit che promuovono l’attività fisica, continuativa e di qualità, e renderla accessibile in particolare alle persone con disabilità o a bambini e ragazzi in condizioni dità. Il bando mette a disposizione risorse perper la realizzazione disportivi, indirizzati a bambini e ragazzi dai 3 ai 25 anni, che possano aiutare a costruire un ambiente inclusivo e contrastare marginalità e discriminazione. C’è tempo fino al 5 maggio per presentare iche potranno avere modalità di accesso compatibili con le capacità economiche delle famiglie, prevedere approcci multidisciplinari che coinvolgano diversi professionisti (allenatori, educatori, npsichiatri, nutrizionisti) o realizzazione di opere per il miglioramento all’accessibilità delle strutture.