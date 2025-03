Agi.it - Da Fabbri a Coppola, da Sanna a Parodi, ecco i cognomi più diffusi regione per regione

Leggi su Agi.it

AGI - Inon sono solo etichette anagrafiche, ma si tratta di veri e propri testimoni di storie e tradizioni tramandate nel tempo. Dietro ad ogni cognome si nascondono infatti antichi mestieri, legami con la religione, appartenenze geografiche e tanti altri aspetti che riflettono la nostra storia e identità culturale. Ma se escludiamo i soliti Bianchi e Rossi, quali sono ipiù rappresentativi di ogni? Per rispondere a questa domanda uno studio di Preply, una piattaforma per l'apprendimento delle lingue online, ha analizzato ipiù caratteristici d'Italia, la loro etimologia e la loro incidenza sulla popolazione. Nord Italia: tra Sala,e Ferrero, iche raccontano il passato Nel Nord Italia emergonolegati a mestieri e a toponimi. Tra questi spicca Sala, il più diffuso in Lombardia che affonda le sue origini nel longobardico, con il significato di “corte/edificio”, o nel prelatino, da intendere come “canale/terreno paludoso”.