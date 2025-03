Romadailynews.it - Da domani a Milano “Shrek – il Musical”

Leggi su Romadailynews.it

ARRIVA AIL 7, L’8 E IL 9 MARZOAL TEATRO LIRICO Giorgio GaberDOPO IL DEBUTTO AL TEATRO PETRUZZELLI DI BARIE LE TAPPE DI BENEVENTO, VICENZA, CATANIA, TRENTO, BOLOGNA, LUGANO, MARTINA FRANCA E ROMATorna in scena in versione rinnovatacon la regia di Graziano Galatone una produzione Made in Puglia Dopo il grande successo del debutto domenica 15 settembre al Teatro Petruzzelli di Bari e aver toccato le città di Benevento, Vicenza, Catania, Trento, Bologna, Lugano, Martina Franca e Roma prosegue il tour delTYA –che farà tappa aal Teatro Lirico Giorgio Gaber venerdì 7 alle ore 20.30, sabato 8 alle ore 15.30 e alle 20.30 e domenica 9 marzo alle 15.30 (Link biglietti: https://www.ticketone.it/artist/-the-/).Lo spettacolo è prodotto da AncheCinema, società pugliese fondata da Andrea Costantino che, negli ultimi nove anni, ha consolidato il proprio ruolo nella produzione e distribuzione culturale, attraverso la gestione di quattro teatri, la produzione di grandi spettacoli e un’intensa attività di progettazione.