Da Charlotte Casiraghi ai Beckham: le star al Grand Diner del Louvre

Parata dialla versione francese del celebre Met Gala di New York. Martedì 4 marzo il museo più famoso di Parigi si è vestito a festa per ildel, evento benefico organizzato in concomitanza con la Paris Fashion Week che ha chiamato a raccolta ii nomi del mondo della moda, della cultura e dell’arte.AlDîner duparata diL’occasione è stata l’inaugurazione della prima mostra fashion organizzata al museo, intitolataCouture: Objets d’art, objets de mode, aperta al pubblico fino al 21 luglio. E così, davanti all’iconica piramide di vetro hanno sfilatocome Gigi Hadid, Keira Knightley, David e Victoria, Naomi Campbell e molti altri. Un’occasione anche per raccogliere fondi per finanziare il museo e i suoi progetti.