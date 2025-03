Cultweb.it - Da Cassius Clay a Muhammad Alì: quando un pugile cambiò l’America

Leggi su Cultweb.it

Ci sono degli atleti che non si limitano a collezionare vittorie nella loro disciplina, ma fanno anche breccia nel cuore del pubblico per la loro tenacia e il loro carisma, anche al di fuori delle competizioni: appartiene senz’altro a questa categoria di sportiviAli, al secolo Classius, vincitore di 1 oro olimpico e 3 titoli mondiali ma soprattuttoindimenticabile dal profondo impatto mediatico e dal forte impegno in campo sociale, che riuscì a rivoluzionare il suo sport e il suo Paese.MarcellusJr. nasce a Louisville, nel Kentucky, nel 1942 da una famiglia di origini nigeriane, malgascie e irlandesi. Trascorre l’infanzia subendo attacchi e soprusi tipici della segregazione razziale di quegli anni, e rimane profondamente turbato dal barbaro omicidio del giovanissimo Emmett Till del 1955.