"Cyrano/Dell'amore imperfetto": nuova produzione del Teatro Caverna, dove la diversità è valore

Bergamo. Una satira sull’amore, sui rapporti umani, sul sentirsi inadeguati a tutto ciò che è adeguato, un confronto dell’ideale con la realtà, ma, soprattutto, un incontro con lache diventa. Amore che è il grande giostraio protagonista di “”,delche debutta da giovedì 6 a domenica 9 marzo alle 21 allo Spazio.Unastrutturatasi grazie al Bando Accessibilità di Artiste/i con Disabilità allo spettacolo dal vivo (2024) del Ministero della Cultura, ma nata embrionalmente proprio all’interno dei laboratori di(in particolare con il progetto “Ascolto in Movimento”),viene affrontato ilcome spazio inclusivo, come ponte tra mondi diversi, come esperienza artistica ed educativa anche per persone con disabilità.