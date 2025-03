Ilrestodelcarlino.it - Cumulo di condanne per Scunzani. Il noto no vax va dietro le sbarre

L’ennesima condanna –a 8 mesi di reclusione –, ieri in tribunale a Modena, lo fa finire in carcere. L’ultimo episodio di resistenza – che risale a giugno del 2022 – è andato a sommarsi ai vari procedimenti precedenti a suo carico, dunque niente sospensione della pena. Per questo motivo per Marcellono vax e no mask modenese, autore di vari blitz senza la mascherina e contro le disposizioni Covid – è stata decisa la detenzione. Per lui si aprono le porte del carcere. Come detto, durante la pandemia è stato protagonista di vari gesti eclatanti, contro il lockdown e le normative sanitarie volte a contenere il contagio. Ieri è finito nuovamente davanti al tribunale per resistenza a pubblico ufficiale. Tra i vari episodi a lui addebitati anche un blitz nel municipio di Reggio senza mascherina di protezione, l’8 febbraio 2022.