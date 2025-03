Cultura formazione professionale continua | contributi per oltre 22 milioni dall’Europa

Leggi su Ildenaro.it

EIT Culture & Creativity ha lanciato il bando per la presentazione di proposte relative ai corsi di(CPD) 2025, aperta fino all’11 aprile 2025.Lo scopo è quello di potenziare le competenze dei professionisti nei settorili e creativi (CCSI), colmare le lacune critiche nelle competenze e favorire l’innovazione in tutti i settori prioritari di EIT CC (Moda, Architettura, Patrimoniole, Media Audiovisivi e Gaming), a supporto delle transizioni verdi, digitali e sociali dell’Europa.La call è rivolta a Istituzioni di Istruzione Superiore (HEIs), provider di Educazione e(VET), entità del settore imprenditoriale (startup, scaleup, microimpresa, PMI e grandi aziende), nonché istituzioni di ricerca e innovazione.Il budget complessivo per questa call è di 2.