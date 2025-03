Romadailynews.it - Cultura: dal 21 al 23 marzo torna “Libri come” a Roma, oltre 100 incontri sul tema della pace

Si avvicina l’attesissima festa del libro elettura “” che ripresso l’auditorium ParcoMusica di via Pietro de Coubertin. L’evento, in programma dal 21 al 23, accoglierà300 ospiti nazionali e internazionali percentodedicati al, scelto per la sedicesima edizione.Tra i partecipanti, nomi di spiccoletteraturaEmmanuel Carrère, Rachel Cusk, Shirin Ebadi, Nicola La Gioia, Francesco Piccolo, Mathias Énard, Eshkol Nevo, Alessandro Bergonzoni, Gianrico Carofiglio, Sandro Veronesi, Francesca Mannocchi, Zerocalcare, Amitav Ghosh e Felicia Kingsley. Curatorimanifestazione sono Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi.Un momento speciale sarà dedicato all’omaggio a Philip K. Dick, con una riflessione critica condotta da Edoardo Albinati, Nicola La Gioia e il curatore dell’opera Emanuele Trevi.