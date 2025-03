Ilnapolista.it - Cucchi ricorda Pizzul: “Lui non lo sapeva, ma prendevo appunti mentre lo ascoltavo”

Riccardo, ex radiocronista Rai,Brunosu La Stampa. Facevano, in un certo senso due lavori diversi, uno il telecronista e l’altro il radiocronista ma una volta lavorarono insieme, alle Olimpiadi di Barcellona.: “La telecronaca condelle Olimpiadi di Barcellona un grande traguardo”Scrivesu La Stampa:«Che dolore carissimo Bruno. Tu non lo sapevi, mati». Ho scritto questo breve messaggio sul mio profilo social. Mi è venuto dal cuore. L’ho scritto perché è davvero così. Ripenso a Bruno come ad Ameri, Ciotti, Provenzali. Autentici maestri della parola, che hanno accompagnato generazioni intere. E io quando loveramente, anche se non gliel’ho mai detto. Forse per discrezione, anche perché il rapporto era di rispetto ma inevitabilmente anche di soggezione.