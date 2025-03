Sport.quotidiano.net - Ct Grosseto in festa. Anna Nerelli, vittoria internazionale

Dopo ladi febbraio in Austria, ancora un successo per(a sinistra nella foto). Stavolta in Francia. La giovane tennista grossetana del Circolo Tennisdi via Cimabue ha vinto il doppio FrJ60 Bollene Sorgues, manizione indoor su terra rossa firmando così il suo secondo successo. Il torneo di doppio ha visto una finale tutta italiana, con l’under 15(numero 1300 nella classifica Itf) scesa in campo insieme alla sedicenne Sofia Eva Gatti (numero 1477 Itf): nel match decisivo si sono imposte con il punteggio di 6-3 4-6 10-5 nei confronti delle sedicenni Gaia Mais (numero 1289 Itf) e Virginia Proietti (numero 679 Itf), coppia testa di serie numero 4. All’esordio la coppia italiana ha battuto un duo francese, per poi vincere contro la coppia spagnola – testa di serie numero 3 del tabellone – Alonso-Matis con il punteggio 6-7 6-4 10-4; in semifinale hanno rifilato un 6-4 6-4 alle francesi Bretin-Bruscia per poi aggiudicarsi la finale di doppio.