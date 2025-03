Inter-news.it - Cruciani senza mezze misure: «Chi critica Inzaghi è un cretino!»

Leggi su Inter-news.it

non usa molti giri di parole per descrivere il momento dell’Inter e il lavoro di Simonein nerazzurro. Il suo attacco agli stessi tifosi interisti.SQUADRA CHE RENDE ORGOGLIOSI – Durante il podcast di Chiamarsi Bomber, Giuseppe, noto conduttore radiofonico de “La Zanzara”, ha detto la sua sull’Inter di Simone. Queste le sue parole: «Chiè un, chil’Inter non capisce assolutamente nulla. Incredibilmente, pur essendo in corsa su tutti i fronti, è ampiamenteta dai suoi tifosi. Come se dovesse distruggere in ogni partite tutte le altre squadre, perché ha una rosa più forte, eccetera eccetera. È una squadra certamente costruita per vincere, ma non si può passare dalla depressione post Napoli, in cui l’Inter va sotto nel secondo tempo e ha fatto una prestazione oggettivamente sottotono, all’esaltazione dopo Rotterdam.