Internews24.com - Cruciani duro: «Chi oggi critica Inzaghi è un cretino! Fossi nell’Inter io farei questo…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «Chiè unioquesto.» Il commento sull’tecnico nerazzurroOspite del canale Youtube di Chiamarsi Bomber, Giuseppeha parlato cosi di Inter e di:LE PAROLE– «Io sull’Inter dico solo questo: chiè un. Tutti possono essereti, ma chil’Inter non capisce assolutamente nulla. L’Inter è in corsa su tre fronti, ma èta anche dai tifosi, come se dovesse ammazzare il campionato e distruggere sempre gli altri. L’Inter è costruita per vincere, ma non si può passare dalla depressione post Napoli all’esaltazione di ora. I tifosi devono essere orgogliosi dell’Inter, la catena di comando è sempre stata chiara, già da prima, e le assicura un futuro prossimo con certezze.