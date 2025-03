Abruzzo24ore.tv - "Crox" Ucciso per 70 Euro: La Nonna: "L'Ergastolo L'ho Avuto Io"

Pescara - Due sedicenni sono stati condannati per l'omicidio di Christopher Thomas Luciani, noto come "",con 25 coltellate il 23 giugno 2024 nel parco Baden Powell di Pescara. I ragazzi sono stati giudicati con pene di 19 anni e 4 mesi e 16 anni di reclusione per omicidio volontario, aggravato dalla crudeltà e da motivi futili. Nonostante la difesa avesse sperato in una riduzione della pena, la corte ha confermato la sentenza. Ladi Thomas ha commentato: «L'l'hoio, il mionon c'è più». La dinamica dell’omicidio vede i due ragazzi, con l’aiuto di amici, attirarein una zona appartata del parco. Il primo aggressore, figlio di un’avvocata, ha colpito il giovane con dieci coltellate alla schiena, passando poi il coltello al complice, figlio di un carabiniere, che ha infierito con altre 15 coltellate.