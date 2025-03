Baritoday.it - Crollo palazzina in via De Amicis, chiusa al traffico l'area dei soccorsi: "Variati i percorsi dei bus Amtab"

Leggi su Baritoday.it

Le operazioni di soccorso dopo ildi unain via Dehanno portato alla chiusura al transito di alcune strade interessate dagli interventi: le zone in cui è stato interdetto il passaggio sono via De(tratto compreso tra viale della Repubblica e corso Benedetto Croce).