Tg24.sky.it - Crollo palazzina a Bari, viva donna sepolta da quasi 24 ore sotto le macerie

Leggi su Tg24.sky.it

I vigili del fuoco, a24 ore daldi unaal centro di, hanno individuatoancora in vita,le, ladata per dispersa. La signora e' riuscita a parlare con i soccorritori ma non se ne conoscono le condizioni. Le ricerche vanno avanti dai ieri. La, ultrasettantenne, a quanto si è saputo non aveva lasciato il palazzo che era stato dichiarato pericolante e sgomberato dal Comune con un'ordinanza il 24 febbraio dell'anno scorso. La proprietà aveva avviato i lavori di consolidamento da una settimana. Nel tardo pomeriggio di ieri il palazzo è imploso su se stesso e si è sgretolato in pochi secondi spargendo polvere e detriti tutto attorno. Vigili del fuoco, personale del soccorso alpino speleologico di Puglia e forze dell'ordine non hanno smesso di cercare per tutta la notte e hanno rimosso alcune dellecon l'impiego di una gru.