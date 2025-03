Tg24.sky.it - Crollo palazzina a Bari, salvata l'anziana donna rimasta sepolta per oltre 24 ore

Rosalia De Giosa, di 74 anni, è salva. La, dispersa da ieri neldella, è stata estratta dalle macerie ed è ora portata in ambulanza. Il recupero è stato accompagnato da un lungo applauso liberatorio da parte dei vigili del fuoco e dei presenti. "Evviva, evviva, confermo quello che avete visto, abbiamo estratto la signora viva e appare in buone condizioni di salute ed è già in ambulanza", hanno detto i vigili del fuoco disubito dopo l'estrazione della.Ilggio accompagnato da un lungo applauso Laè stata portata in barella a bordo di un'ambulanza che è ripartita a sirene spiegate alla volta dell'ospedale. L'applauso emozionato che ha salutato l'estrazione di Rosalia De Giosa dalle macerie ha accompagnato tutto il percorso della barella verso l'ambulanza.