Ilfattoquotidiano.it - Crollo palazzina a Bari, individuata sotto le macerie la 74enne dispersa: è viva. In corso le operazioni di recupero

È stataleancora in vita dai vigili del fuoco Rosalia De Giosa, lada mercoledì in seguito aldella. Dopo 24 ore di scavi, i soccorritori hanno raggiunto il luogo dove è rimasta intrappolata e sono riusciti a stabilire un contatto con la donna e ora stanno lavorando per liberarla dai detriti della. A quanto si apprende, i soccorritori stanno parlando con lei.Ledi rimozione dellestanno proseguendo con estrema cautela e i soccorritori fanno sapere che sono molto complesse e dureranno ancora diverse ore. La donna sarebbe incastrata nel vano scale che probabilmente aveva raggiunto nel tentativo di fuggire. Laha risposto ai soccorritori, che hanno portato sul posto una barella di quelle che vengono usate per estrarre persone da cavità sotterrane.