Agi.it - Crollo della palazzina a Bari, si cerca ancora una donna sotto le macerie. Trovati i suoi documenti

Leggi su Agi.it

AGI - Non si fermano le operazioni di soccorso a, dove ieri sera è avvenuto ildi unaall'angolo tra via Pinto e via De Amicis. I vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta, scavando con grande determinazione nel punto in cui, la scorsa notte, il cane delle unità cinofile aveva segnalato la presenza di vitale. Dalla zona a lungo provenivail suono del cellulare di Rosalia De Giosa, 74 anni, che ha smesso di squillare perchè scarico. Per le operazioni sono impiegati droni, squadre Usar, cani e gruppi di soccorso provenienti dai comandi di, Taranto, Barletta e Foggia. Sono utilizzate anche termocamere, microfoni e microcamere per individuare segnali di vitalee ottimizzare la ri. La procura ha aperto un fascicolo per disastro colposo, coordinando le indagini tramite la squadra mobile di