Agi.it - Crollo della palazzina a Bari, continuano le ricerche di una donna sotto le macerie

AGI - Letra le macerietra le maceriecrollata ieri sera intorno alle 19 a, all'angolo tra via Pinto e via De Amicissenza sosta. Intorno all'una di questa mattina, uno dei cani molecolari impiegati aveva abbaiato e cominciato a scavare velocemente in un punto, che per i vigili del fuoco era quello in cui poteva esserci ladi 72 anni, affetta da disabilità, che era nel suo appartamento, al quarto piano, al momento del, così come segnalato dalla figlia. Laera stata sgomberata a febbraio di un anno fa perché pericolante, ma all'interno ci vivevano ancora l'anziana e due famiglie al primo piano, una assente al momentotragedia, l'altra riuscita a scappare ai primi scricchiolii. Da ore squadre dei vigili del fuoco scavanole macerie per ritrovare la