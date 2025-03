Lapresse.it - Crollo Bari, individuata viva la 74enne sepolta sotto le macerie

È stata trovata ancoraRosalia De Giosa, larimastaledopo ildella palazzina in via De Amicis avvenuto ieri sera a. A confermarlo alla stampa locale presente sul posto i vigili del fuoco che stanno lavorando senza sosta alledell’immobile: da quanto riferito la donna sarebbe vigile e risponderebbe ai soccorritori. Le operazioni per estrarre la donna saranno ancora lunghe e complesse.Rinforzi anche da altre regioni per i soccorsi aProsegue senza sosta l’intervento dei Vigili del Fuoco dopo ildella palazzina avvenuto ieri sera in via De Amicis, nel centro di. Le operazioni di soccorso si concentrano sulla ricerca di un’anziana donna segnalata come possibile dispersa. Nel pomeriggio, in supporto ai colleghi pugliesi, è partita anche una squadra USAR (Urban Search and Rescue) composta da otto Vigili del Fuoco dei comandi di Campobasso e Isernia.