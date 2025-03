Tvzap.it - Crolla palazzina in Italia, le urla strazianti tra le macerie

in, letra le– Sono andate avanti tutta la notte, ma senza esito positivo, le operazioni di ricerca della donna anziana coinvolta nel crollo di unadi cinque piani in via De Amicis a Bari, verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 5 marzo 2025. La donna, ultrasettantenne, pare non avesse lasciato il palazzo, che era stato dichiarato pericolante. La struttura era stata sgomberata dal Comune con un’ordinanza il 24 febbraio dell’anno scorso. La proprietà aveva avviato i lavori di consolidamento da una settimana. +++ notizia in aggiornamento +++L'articoloin, letra leproviene da TvZap.