Ilgiorno.it - Crisi della Siae di Cologno, c’è speranza: il gruppo francese Thales è interessato a rilevare l’azienda

Monzese (Milano) – Si apre uno spiraglio per, seppur pieno di incertezze. Il colosso delle telecomunicazioni con sede aMonzese potrebbe essere rilevato dal. Lo ha rivelato il direttore generale del polo di via Buonarroti, dove sono impiegati quasi 800 addetti, durante la commissione regionale Attività Produttive, che si è tenuta oggi, giovedì 6 marzo. Ilha manifestato l’interessamento a gennaio tramite la società pubblica Leonardo. Mercoledì 12 marzo i vertici francesi incontreranno a Palazzo Lombardia l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi e in questa occasione l’interessamento potrebbe essere formalizzato. Nel frattempo Finlombarda si è detta disponibile a concedere aun prestito ponte di 6 milioni di euro, per garantire la necessaria liquidità e assicurare la continuità aziendale.