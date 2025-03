Ilgiornale.it - Criptoattività, Consob e Bankitalia chiedono più trasparenza nei bilanci

Leggi su Ilgiornale.it

Le Autorità non introducono nuovi obblighi per le quotate, ma sollecitano informazioni chiare sui rischi e sugli impatti patrimoniali delle valute digitali. Attenzione speciale per revisori e controlli antiriciclaggio