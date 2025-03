Lanotiziagiornale.it - Crescita e consumi al palo e dai dazi il colpo di grazia

Laarranca, inon ripartono mettendo in crisi il commercio e ildifinale possono darlo i. La guerra commerciale invocata da Donald Trump, alleato del governo italiano che continua a difendere il neo-presidente Usa, può costare all’Italia oltre 50mila posti di lavoro. A lanciare l’allarme è il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, intervenuto in occasione della celebrazione dei 75 anni del sindacato. Ipotranno essere “un problema per l’Europa e per l’Italia – afferma – alcuni calcoli parlano di un danno di svariati miliardi e rischiamo di perdere oltre 50mila posti di lavoro”.Nonostante questo, c’è chi continua a non preoccuparsi dei, come nel caso di Matteo Salvini, secondo il quale “non dobbiamo aver paura della competizione: l’Italia deve avere paura dell’idiozia di alcuni che comandano in Europa, non deidegli Stati Uniti”.