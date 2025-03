Sport.periodicodaily.com - Cremonese Vs Catanzaro: le probabili formazioni

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due squadre che navigano nell’alta classifica e che dovrebbero raggiungere i playoff.Vssi giocherà sabato 8 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Zini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi stanno faticando non poco tanto da essere a secco di vittorie da tre partite durante le quali ha raccolto soltanto un punto. Questo rallentamento è costato il quarto posto proprio a beneficio dei prossimi avversari, ma I playoff non dovrebbero sfuggire alla squadra di Stroppa.Giallorossi in gran spolvero tanto da superare proprio i grigiorossi al quarto posto e mettere nel mirino addirittura il terzo. La squadra di Caserta è reduce dal pareggio casalingo contro la Reggiana che ha comunque portato a dieci la striscia di risultati utili positivi.