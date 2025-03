Ilgiorno.it - Crema, al posto della “Luna” un ristorante asiatico: chiude la storica pizzeria in centro

(Cremona), 6 marzo 2025 – Nonostante autorevoli smentite, ladi via IV Novembre ha chiuso e passato la mano ai cinesi. La conferma è arrivata proprio dal nuovo proprietario, che sta alacremente lavorando con una squadra di suoi connazionali per mettere ailseguendo la sua idea. “Stiamo lavorando per aprire a breve, penso tra il 23 e il 27 marzo - dice Max, il nuovo gestore -. Il nuovo locale non sarà soloma anchegiapponese e cinese e si chiamerà “Il 46”, come il numero civico”. Così la, una delle più antichecittà, ha alzato bandiera bianca dopo 57 anni di attività. Altri movimenti inriguardano il. Nuovi arrivi Ancora qualche giorno di pazienza e poi aprirà il nuovo“Il vicoletto”, in via dei Racchetti, dove c’era il “Quinn”, laterale di piazza Duomo.