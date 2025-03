Cowboy Bebop, un western spaziale fantascientifico

Leggi su Ildenaro.it

di Alessandro Spagnuolo(?????????, Kaub?i Bibappu) è andato in onda in Giappone per la prima volta su TV Tokyo dal 3 aprile al 26 giugno 1998 ma, a causa di alcuni contenuti considerati troppo violenti, fu censurato e vennero pubblicati solo 12 dei 26 episodi previsti, con uno speciale epilogo come finale costruito su misura. L’intera serie fu poi trasmessa sul canale satellitare Wowow dal 24 ottobre 1998 al 24 aprile 1999. In Italia l’adattamento curato da Dynamic Italia è stato trasmesso su Mtv all’interno dell’Anime Night dal 21 ottobre 1999 al 4 maggio 2000. Furono creati anche due tipi di manga: Shooting Star (in 2 volumi), del 1997, disegnato da Cain Kuga, basato su alcuni riferimenti ma con personaggi e storia completamente rinnovati; e(in 3 volumi) basato sull’anime pubblicato tra il 1999 e il 2000, disegnato da Hajime Yatate (?? ??, Yatate Hajime).