Courtney Love ha cantato a sorpresa "Like A Rolling Stone" di Bob Dylan

si è esibita con un omaggio a Bobnel corso di un evento a Londra tenutosi nei primi giorni della settimana.La leader delle Hole ha partecipato ad un talk con Todd Almond, per celebrare la collezione di testimonianze audio Slow Train Coming: Bob’s ‘Girl From North Country’ And Broadway’s Rebirth. L’evento tenutosi alla Royal Geographical Society di Londra lo scorso 4 marzo ha visto l’artista eseguire il brano del 1965 a seguito della chiacchierata con il drammaturgo e cantautore. Accompagnata dalla chitarra acustica lasi è esibita con una versione minima ed un’interpretazione appassionata del grande classico dilaniano, con la partecipazione di Almond ai cori., l’omaggio a BobSessant’anni fa, Bobaveva suonatoalla Royal Albert Hall, la Venue adiacente alla Royal Geographical Society.