Quotidiano.net - Costa, 'oggi decisioni concrete su difesa, siamo con Kiev'

Leggi su Quotidiano.net

qui per prenderee dare risultati, per costruire lae la sicurezza europea. E spendere meglio. La sicurezza dell'Europa non è separata dall'Ucraina. Caro Volodymyr,con te dal primo giorno e continueremo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonionel corso del suo punto stampa con Zelensky.