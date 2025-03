Iltempo.it - Costa: "Oggi decisioni concrete su difesa, siamo con Kiev"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 06 marzo 2025 "E' un momento spartiacque per l'Europa. È anche un momento spartiacque per l'Ucraina. L'Europa affronta un pericolo chiaro e presente, e quindi l'Europa deve essere in grado di proteggersi, di difendersi, così come dobbiamo mettere l'Ucraina in una posizione per proteggersi e spingere per una pace duratura e giusta. Vogliamo una forza pacifica, ed è per questo chepresento ai leader il piano di Rearm Europe". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso del suo punto stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev