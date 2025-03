Inter-news.it - Cosmi: «Inter superiore! Ma il Feyenoord è stato imbarazzante»

Serse, negli studi di RDS a Radio Seria A, ha parlato del 2-0 dell’in casa delin Champions League.– Serse, ex allenatore e oggi opinionista, in collegamento con Radio Serie A TV ha parlato del percorso dell’e della vittoria di ieri sera in Champions League. Queste le sue parole: «Dovevano fare il tre a zero. Thuram ha fatto un gol e un rigore in quelle condizioni e zoppicava, si devono anche contare le assenze sugli esterni. La prestazione di Bastoni è stata straordinaria, in alcune cose non dico che le fa meglio, ma credo che come esterno lo si stimoli ancora di più. Un’che ha dimostrato superiorità, ma ilche si è presentato ieri era. Champions League? Alcuni dati incredibili, assurdo il Liverpool abbia tenuto così tanto.