"Così si scatenò la caccia alle ’strighe’ maledette"

È il 1518, a Edolo, in Val Camonica. Una tremenda siccità e la diffusione di un morbo che uccide uomini e animali, getta il paese nel caos. Ignoranza e superstizione ne attribuiscono le cause alla stregoneria. È questo drammatico evento, che trova riscontro storico, a dare l’incipit alla vicenda, narrata anche con i toni della leggerezza della Commedia dell’Arte, da Stivalaccio Teatro, che sabato21, con "Strighe", sarà sul palco del CineTeatro Moderno di Savignano. La regia è di Marco Zoppello. Stivalaccio Teatro è stato nominato al Premio Ubu 2024 nella categoria Premi Speciali per il significativo lavoro di rivitalizzazione e reinvenzione della tradizione della commedia dell’arte e delle forme popolari del teatro. Interpreti e protagoniste della vicenda, che rievoca superstizioni, credenze popolari e "streghe", quattro eclettiche artiste: Saravi (Donna Laura da Urbino, guaritrice marchigiana), Anna De Franceschi (Orsolina Toni detta Orsolina la Rossa, contadina modenese), Eleonora Marchiori (Maddalena Bradamonte detta la Nasina, meretrice veneziana) e Maria Luisa Zaltron (Aurora de Rubeis, nobildonna).