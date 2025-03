Sport.periodicodaily.com - Cosenza vs Reggiana: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Ultima chiamata per i calabresi sempre più in fondo alla classifica, mentre gli emiliani stanno cercando di evitare il playout.vssi giocherà venerdì 7 marzo 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Marulla.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI calabresi hanno bisogno di un miracolo per evitare la Serie C, per cui sono costretti a vincere per avvicinarsi almeno alla zona playout, adesso distante otto lunghezze. Nelle ultime cinque giornate la squadra del neo tecnico Tortelli, subentrato ad Alvini, ha ottenuto tre sconfitte, una vittoria ed un pareggio, l’ultimo di questi ottenuto sul campo del Modena dal quale si spera di ripartire.Gli emiliani, invece, hanno un solo punto di vantaggio sulla zona playout e sono reduci da tre pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali strappato sul difficile campo di Catanzaro.