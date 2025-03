Quotidiano.net - Cos’è l’ombrello nucleare. Il ruolo di Francia e Gb e quante testate ha l’Europa. Il punto debole dello scudo Ue

Roma, 6 marzo 2025 - Gli Stati Uniti continueranno a garantire un ombrelloin difesa dell'Europa, vista la nuova linea politica del presidente Donald Trump? Se lo è chiesto il presidente francese Emmanuel Macron, e la risposta è stata: meglio essere preparati. Secondo numero uno dell'Eliseo l'Europa è a un bivio, e parlando di una nuova era, Macron ha insistito che il Vecchio Continente debba pensare alla propria sicurezza, davanti alla Russia che sta diventando "una minaccia per l'Europa" e non solo per l'Ucraina. "Non possiamo rimanere a guardare", ha affermato il presidente francese ai suoi cittadini in un discorso alla nazione. E la soluzione, oltre ad aver rilanciato l'idea di peacekeeper europei in Ucraina, è la dissuasione, un cosiddetto ombrello atomico che potrebbe essere garantito dalla stessacon altri alleati europei, tra cui il più importante sarebbe la Gran Bretagna.