Cosa voglio vedere in pista Ferrari clamoroso Vasseur | incendia subito la rivalità Leclerc-Hamilton

La voglia di Mondiale è tanta, così come quella di iniziare il campionato a metà marzo in Australia. Frédéricnon vede l'ora, anche se il risultato della prima gara non conterà più di tanto secondo il manager francese, che ha parlato nell'edizione odierna de Il Corriere della Sera: “L'Albert Park è un tracciato particolare, ma anche nelle successive sarà difficile valutare (la reale competitività delle vetture, ndr) — dice — In Australia farà caldo, in Cina e Giappone freddo. Quindi torneremo in Bahrein, stavolta con temperature molto più alte di quelle dei test. Può essere la stagione più emozionante da 30 anni a questa parte, con sfide enormi”. A Melbourne andrà di scena anche il primo duello tuttotra Charlese Lewisè convinto che quest'ultimo permetterà al monegasco di scendere inpiù rilassato rispetto al recente passato: “Dal primo giorno in cui ho iniziato a parlare con Lewis ero convinto che avrebbe fatto bene anche a Charles togliendogli un po' di pressione — le parole del team principal —.