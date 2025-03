Cultweb.it - Cosa significava Glasnost e perché quella parola cambiò la storia?

è un termine russo traducibile con “trasparenza”, anche se letteralmente vuol dire “pubblicità” nel senso di “dominio pubblico”. Esso si introdusse gradualmente nell’uso comune nella seconda metà degli anni ’80, quando l’allora presidente sovietico Michail Gorba?ëv ne fece il pilastro della politica che intendeva avviare nel suo Paese, ossia la perestrojka. Vediamo insieme checomportava, e il modo in cui ha cambiato lanel giro di pochi anni.Nel 1985 Gorba?ëv divenne Segretario Generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, e subito manifestò la necessità di attuare delle riforme radicali per risollevare il Paese da una grave stagnazione economica: egli chiamò la sua nuova politica perestrojka, ossia “ricostruzione”. Il primo passo da compiere verso tale ricostruzione consisteva, secondo Gorba?ëv, nel combattere la forte corruzione dilagante nell’Unione e nello stesso apparato politico; consapevole che le sue riforme avrebbero incontrato la dura opposizione dei più conservatori membri del suo partito, egli decise di promuovere la massima trasparenza in ogni ambito politico e sociale, in modo da riavvicinare il popolo sovietico alle istituzioni e ricevere il suo sostegno.